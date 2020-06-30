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Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 25-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 25-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 июня, матчем между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

В 25-м туре состоятся следующие встречи:

30 июня
«Локомотив» — «Крылья Советов» (Москва, 18:00 мск)
ЦСКА — «Спартак» (Москва, 20:30 мск).

1 июля
«Уфа» — «Рубин» (Уфа, 15:00 мск)
«Оренбург» — «Урал» (Оренбург, 15:00 мск)
«Тамбов» — «Зенит» (Нижний Новгород, 17:30 мск)
«Арсенал» — «Ахмат» (Тула, 17:30 мск)
«Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск).
«Сочи» — «Динамо» (Сочи, 20:00 мск).

После 24 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020

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