Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 25-го тура
Сегодня, 30 июня, матчем между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
В 25-м туре состоятся следующие встречи:
30 июня
«Локомотив» — «Крылья Советов» (Москва, 18:00 мск)
ЦСКА — «Спартак» (Москва, 20:30 мск).
1 июля
«Уфа» — «Рубин» (Уфа, 15:00 мск)
«Оренбург» — «Урал» (Оренбург, 15:00 мск)
«Тамбов» — «Зенит» (Нижний Новгород, 17:30 мск)
«Арсенал» — «Ахмат» (Тула, 17:30 мск)
«Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск).
«Сочи» — «Динамо» (Сочи, 20:00 мск).
После 24 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020
- 30 июня 2020
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