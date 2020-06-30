Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 25-го тура

Сегодня, 30 июня, матчем между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



В 25-м туре состоятся следующие встречи:



30 июня

«Локомотив» — «Крылья Советов» (Москва, 18:00 мск)

ЦСКА — «Спартак» (Москва, 20:30 мск).



1 июля

«Уфа» — «Рубин» (Уфа, 15:00 мск)

«Оренбург» — «Урал» (Оренбург, 15:00 мск)

«Тамбов» — «Зенит» (Нижний Новгород, 17:30 мск)

«Арсенал» — «Ахмат» (Тула, 17:30 мск)

«Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск).

«Сочи» — «Динамо» (Сочи, 20:00 мск).



После 24 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20



Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020