Харт: не жду, что «Реал» выкинет Куртуа и возьмёт меня в команду

Вратарь «Бёрнли» Джо Харт, который 1 июля официальной станет свободным агентом, рассказал о поиске нового клуба.
«Тот факт, что я сидел на лавке 18 месяцев в английской Премьер-лиге, не сломит меня. Я помню, кем являюсь. Помню, как играл в местной лиге родного города по воскресеньям и мечтал попасть в основу «Шрусбери Таун».
Я рано осознал, что нужно смотреть на всё в перспективе. Возможно, со стороны люди думают, что уже пора начинать паниковать, но я воспринимаю эту ситуацию как время, чтобы посмотреть вперёд и изучить все возможности. Для голкипера я достаточно молод.
Не жду, что мадридский «Реал» постучит в мою дверь, выкинет Тибо Куртуа и возьмёт меня в команду. Но я могу ещё многое дать. Мне просто нужно, чтобы кто-то поверил в меня, и я сполна отплачу за это доверие», — цитирует Харта BBC.
- 30 июня 2020
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