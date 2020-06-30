Виктор Гончаренко: в ЦСКА хорошее настроение, к «Спартаку» у нас особенный подход

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое команды в преддверии матча со «Спартаком» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Как настроение в коллективе? Вы видели сегодня, у нас много эмоций, много улыбок было, поэтому думаю, что хорошее, но ответ даст игра. Мы знаем, что к «Спартаку» у нас особенный подход.
Конечно, вроде как за любой матч дают три очка, и нам сейчас нужны очки с любым соперником, но мы знаем историю противостояния ЦСКА – «Спартак», мы знаем отношения болельщиков. Мы знаем, что это суперповышенный интерес к игре. Для любого тренера это, конечно, очень важный матч, поэтому понятно, что мы должны подойти к игре в боевой готовности и во всеоружии», — сказал Гончаренко в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 30 июня 2020
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