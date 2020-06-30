Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виктор Гончаренко: сейчас хорошо понятно, как играет «Спартак»

Виктор Гончаренко: сейчас хорошо понятно, как играет «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игровой стиль «Спартака»? Сейчас достаточно хорошо понятно, что они делают, как атакуют и как обороняются. Но этого мало. Вопрос – как нам этим воспользоваться? Есть ли уже в голове стартовый состав? Нет, мы ещё будем смотреть, будем советоваться. Замысел на игру есть, но стартовый состав ещё нам надо обсудить», – сказал Гончаренко в ролике на YouTube-канале ЦСКА.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

Виктор Гончаренко: в ЦСКА хорошее настроение, к «Спартаку» у нас особенный подход
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020