Виктор Гончаренко: сейчас хорошо понятно, как играет «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Игровой стиль «Спартака»? Сейчас достаточно хорошо понятно, что они делают, как атакуют и как обороняются. Но этого мало. Вопрос – как нам этим воспользоваться? Есть ли уже в голове стартовый состав? Нет, мы ещё будем смотреть, будем советоваться. Замысел на игру есть, но стартовый состав ещё нам надо обсудить», – сказал Гончаренко в ролике на YouTube-канале ЦСКА.



Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.



«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

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