Виктор Гончаренко: сейчас хорошо понятно, как играет «Спартак»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Игровой стиль «Спартака»? Сейчас достаточно хорошо понятно, что они делают, как атакуют и как обороняются. Но этого мало. Вопрос – как нам этим воспользоваться? Есть ли уже в голове стартовый состав? Нет, мы ещё будем смотреть, будем советоваться. Замысел на игру есть, но стартовый состав ещё нам надо обсудить», – сказал Гончаренко в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».
Виктор Гончаренко: в ЦСКА хорошее настроение, к «Спартаку» у нас особенный подход
- 30 июня 2020
-
12:26
-
12:25
-
12:15
-
12:15
-
12:08
-
11:49
-
11:30
-
11:12
-
10:54
-
10:33
-
10:32
-
10:05
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:34
-
08:51
-
08:35
-
08:30
-
07:58
-
06:40
-
06:29
-
06:11
-
05:43
-
04:40
-
04:16
-
04:03
-
03:42
-
03:17
-
02:55
-
02:41
-
02:20
-
01:40
-
01:18
-
00:56
Партнерский контент