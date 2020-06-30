«На матч поставили лучших». Арбитр Федотов — о назначениях судей на дерби ЦСКА – «Спартак»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о выборе судей на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Московское дерби обслужит бригада рефери во главе с Алексеем Еськовым. За VAR будет отвечать Сергей Карасёв.
«Все разговоры на тему того, что назначение Еськова продавлено на дерби стороной ЦСКА, — это поджигательство. Да, был момент в матче ЦСКА и «Спартака» в 2012-м, когда из-за помощника Еськова мяч в ворота ЦСКА не был засчитан. Но тот помощник тогда вообще улетел в первый дивизион, судил там очень долго. Соответственно Алексея тоже убрали.
А по прошедшим после перерыва играм Еськов — наш лучший арбитр. Москвич судит московское дерби — это правильное решение. Какие-то связи с Гинером? Ничего про это не слышал, хотя много лет с Еськовым работал. Карасёв сидит за VAR, так что можно сказать, что на матч поставили лучших судей. Да и помощники у Еськова очень быстрые, что тоже плюс», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 30 июня, начало — в 20:30 мск.
- 30 июня 2020
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