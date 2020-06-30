Булатов: у «Спартака» лучше футболисты. Единственный шанс ЦСКА — сыграть от обороны

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Шансов на победу у «Спартака» больше, конечно. В первую очередь потому, что у него просто лучше игроки, их средний уровень повыше, чем у «армейцев». Это будет одним из решающих факторов. Но победа «Спартаку» в любом случае не гарантирована. ЦСКА будет биться, он сверхмотивирован после неудачного возобновления сезона. Но предпочтение отдаю «Спартаку» из-за его индивидуального мастерства.



У ЦСКА будет единственный шанс победить, если он будет играть от обороны. Контратаки «армейцев» могут стать проблемой для «Спартака». На мой взгляд, это явная тактика для красно-синих», — цитирует Булатова «RT на русском».



Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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