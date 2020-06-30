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Ашраф Хакими прибыл в Милан на медосмотр для «Интера»

Ашраф Хакими прибыл в Милан на медосмотр для «Интера»
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в ходе двух последних сезонов выступавший на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», прибыл в Милан. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Алессандро Де Феличе.

Как и ожидалось, в ближайшее время 21-летний футболист пройдёт медицинское обследование для «Интера», после чего подпишет с клубом контракт, рассчитанный на пять лет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Ашрафа в «Интер» составит € 40 млн.

В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.

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