Ашраф Хакими прибыл в Милан на медосмотр для «Интера»
Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в ходе двух последних сезонов выступавший на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», прибыл в Милан. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Алессандро Де Феличе.
Как и ожидалось, в ближайшее время 21-летний футболист пройдёт медицинское обследование для «Интера», после чего подпишет с клубом контракт, рассчитанный на пять лет.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Ашрафа в «Интер» составит € 40 млн.
В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.
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