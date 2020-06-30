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Сульшер: выступления Магуайра на поле говорят сами за себя. Я очень им доволен

Сульшер: выступления Магуайра на поле говорят сами за себя. Я очень им доволен
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о защитнике команды Гарри Магуайре.

«Выступления Магуайра на поле говорят сами за себя. Он стал капитаном клуба. Гарри — лидер, он вносит свой вклад в достижение целей, поэтому я очень им доволен. Он большой парень и становится всё лучше и лучше с каждым матчем.

Считаю, что Магуайр может чаще забивать головой. В прошлом сезоне я уже говорил, что у него будто магнит в голове. Мы можем больше получить от Гарри с передачами от Бруну Фернандеша», — приводит слова Сульшера пресс-служба «красных дьяволов».

Магуайр перешёл в «Юнайтед» из «Лестер Сити» летом 2019 года за € 87 млн. В нынешнем сезоне защитник забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» может пройти остаток сезона в АПЛ без поражений
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