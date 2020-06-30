Жоэль Матип не поможет «Ливерпулю» в концовке сезона из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сообщил, что пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона.



«В этом сезоне я не вернусь на поле, но надеюсь, что в начале следующего буду в строю и помогу команде», — приводит слова камерунца пресс-служба «Ливерпуля».



Напомним, Матип получил травму ступни в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0), ставшего для красных первым в турнире после возобновления сезона.



«Ливерпуль», набрав 86 очков в 31 туре, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии и уже обеспечил себе чемпионский титул. Ближайший преследователь мерсисайдцев, «Манчестер Сити», отстаёт на 23 очка. В четвёрку лидеров также входят «Лестер Сити» (55) и «Челси» (54).



В оставшихся турах «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Бёрнли», «Арсеналом», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».

Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может тратить миллионы