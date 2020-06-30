Юрген Клопп: завоевать два титула АПЛ подряд? Это забавно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что пока не думает о том, чтобы в следующем сезоне снова стать чемпионом английской Премьер-лиги.

«Я слышал эти разговоры. Люди считают, что нам под силу завоевать два титула АПЛ подряд. Но это забавно. Это типичная вещь для Англии.

Когда в 2011 году я с дортмундской «Боруссией» стал чемпионом немецкой Бундеслиги, никто не говорил, что мы должны завоевать ещё один титул в следующем сезоне.

Люди могут ожидать от нас, что мы снова станем чемпионами. Это возможно. Но когда я размышляю о следующей кампании, не думаю о ещё одном титуле.

Всё это не означает, что мы этого не хотим. Просто нужно сделать много шагов между «сейчас» и «потом», — приводит слова Клоппа Sky Sports.