Жириновский назвал произволом решение РФС засчитать техническое поражение «Оренбургу»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение Российского футбольного союза засчитать «Оренбургу» техническое поражение в матче 24-го тура Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за невозможности выставить состав на встречу.



«Опять мы наблюдаем спортивный произвол. Футбольной команде «Оренбург» засчитали техническое поражение от «Краснодара», потому что она не смогла провести матч из-за заболевания шести её игроков коронавирусом. Мы уже обращались в Российский футбольный союз по схожему поводу, когда обескровленную коронавирусом команду «Ростов» разгромили в Сочи. Теперь то же самое учиняют «Оренбургу».



Прекратите наконец это дикое отношение к спортсменам. Если команда не может играть в связи с заболеванием игроков, то матч должен переноситься на более поздний период. Если это не прекратится, то пора подумать о смене руководства РФС», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.

«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»