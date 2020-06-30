«Локомотив» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 30 июня, состоится матч «Локомотив» — «Крылья Советов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».
«Локомотив», набрав 47 очков в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (22) — 16-е.
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