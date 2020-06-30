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«Манчестер Сити» рассматривает Грилиша в качестве замены Зане

«Манчестер Сити» рассматривает Грилиша в качестве замены Зане
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» продолжает поиск игроков, способных заменить нападающего Лероя Зане в случае его ухода в «Баварию» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, место немца в стане «горожан» может занять полузащитник Джек Грилиш. После окончания сезона за 24-летнего футболиста развернётся борьба среди топ-клубов, и одним из главных претендентов на хавбека является принципиальный соперник «Сити» – «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» попытается заменить Зане форвардом «Байера» Леоном Бэйли.

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2013 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач.

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