«МЮ» готов заплатить за Джейдона Санчо £ 50 млн. «Боруссия» хочет вдвое больше
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в вингере дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо, но руководство «красных дьяволов» готово выделить на этот трансфер не больше £ 50 млн (€ 55 млн), сообщает Sky Sports со ссылкой на источники в манкунианском клубе.
«Боруссия» оценивает Санчо в £ 100 млн (€ 110 млн). Боссы дортмундцев не намерены идти на уступки в переговорах о продаже 20-летнего англичанина. Ранее исполнительный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что вряд ли кто-то решится заплатить за Джейдона требуемую сумму.
Санчо перешёл в «Боруссию» из «Манчестер Сити» летом 2017 года за € 8 млн. В нынешнем сезоне вингер записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Источник: Ашраф Хакими согласовал контракт с «Интером» и 30 июня пройдёт медосмотр
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