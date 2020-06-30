Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Химки» по-прежнему могут попасть в РПЛ. Клуб ведёт переговоры с Промсвязьбанком

«Химки» по-прежнему могут попасть в РПЛ. Клуб ведёт переговоры с Промсвязьбанком
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» ведут переговоры с Промсвязьбанком, чтобы банк стал титульным спонсором клуба.

Если переговоры завершатся успешно, команда в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге.

Ранее в этом месяце министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» продолжат играть в ФНЛ, несмотря на выход в Российскую Премьер-Лигу. При этом клуб уже получил лицензию РФС-1, которая даёт право выступать в РПЛ.

Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, несмотря на то что клуб получил соответствующую лицензию.

Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020