Как завершится дерби ЦСКА — «Спартак»?
Сегодня, 30 июня, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится столичное дерби? На выбор доступны три варианта ответа: «Победой ЦСКА», «Вничью» и «Победой «Спартака».
Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».
Начало встречи запланировано на 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (32) — шестое.
В 26-м туре российского первенства красно-белые на своём поле сыграют с «Тамбовом», а «армейцы» в гостях встретятся с грозненским «Ахматом». Оба матча состоятся 4 июля.
Павлюченко: «Спартак» не будет расслаблен из-за событий в ЦСКА. Иначе трёшка и до свидания
- 30 июня 2020
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