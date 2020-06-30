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ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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Как завершится дерби ЦСКА — «Спартак»?

Как завершится дерби ЦСКА — «Спартак»?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 июня, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится столичное дерби? На выбор доступны три варианта ответа: «Победой ЦСКА», «Вничью» и «Победой «Спартака».

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

Начало встречи запланировано на 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (32) — шестое.

В 26-м туре российского первенства красно-белые на своём поле сыграют с «Тамбовом», а «армейцы» в гостях встретятся с грозненским «Ахматом». Оба матча состоятся 4 июля.

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