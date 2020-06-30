«Локомотив» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов» назвали составы своих команд на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Чёрный, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Титков, Сулейманов.

«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Антон, Тюрин, Смирнов, Хади, Молчанов.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 30 июня, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».