Экс-голкипер сборной Аргентины: на месте Сетьена я бы посадил Месси в запас
Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не демонстрирует игру высокого уровня.
«Лионель внутри себя не чувствует себя прежним Месси. Дело не в партнёрах по команде, он всегда играл за „Барселону“ в одиночку. Будь я на месте Сетьена, посадил бы Месси в запас», — приводит слова Гатти DonDiario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (26 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (четыре — в основном составе) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Лионель Месси покинул топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по обновлённой версии от Goal
- 30 июня 2020
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:37
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:17
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:55
-
14:44
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:59
-
13:43
-
13:43
Партнерский контент