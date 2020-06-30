Экс-голкипер сборной Аргентины: на месте Сетьена я бы посадил Месси в запас

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не демонстрирует игру высокого уровня.

«Лионель внутри себя не чувствует себя прежним Месси. Дело не в партнёрах по команде, он всегда играл за „Барселону“ в одиночку. Будь я на месте Сетьена, посадил бы Месси в запас», — приводит слова Гатти DonDiario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (26 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (четыре — в основном составе) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.