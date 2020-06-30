Аргентинский защитник Эсекьель Гарай покинул «Валенсию» по истечении срока действия контракта.
«Бесконечно благодарен. Спасибо этой большой семье за то, что я никогда не забуду моменты радости, которые пережил здесь», — написал Гарай на своей странице в «Инстаграме».
Ранее между игроком и испанским клубом произошёл конфликт. Сообщалось, что «Валенсия» предложила Гараю соглашение с зарплатой в размере € 2,7 млн в год. Однако игрок отклонил предложение и покинет клуб в статусе свободного агента. Позже Гарай опроверг информацию об отказе продлевать контракт.
Гарай перешёл в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.
- 30 июня 2020
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