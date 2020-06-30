Фанаты «Спартака» ожидают новых задержаний перед матчем с ЦСКА

Полиция Москвы располагает информацией о том, что футбольные болельщики в ближайшее время могут организовывать и принять участие в массовых беспорядках, сообщает «РБК-Спорт».
«В отношении этих людей проводятся профилактические мероприятия», — рассказал источник.
Два болельщика «Спартака» подтвердили информацию, что полиция планирует новые задержания перед матчем 25-го тура чемпионата России с ЦСКА. «Слышали об этом и даже в этом не сомневаемся. Пытаемся понять, произойдёт ли это у квартир или на стадионе ЦСКА", — сказал один из опрошенных.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
23 июня полиция задержала более 20 фанатов «Спартака" по делу о хулиганстве. Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака» перед матчем с «Арсеналом» (3:2) была перекрыта проезжая часть и организовано файер-шоу. После этого полиция возбудила уголовное дело. 27 июня перед матчем «Спартака» с «Уфой» (0:0) были задержаны ещё несколько фанатов красно-белых.
- 30 июня 2020
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