Мацей Рыбусь пропустит матч «Локомотив» — «Крылья Советов» из-за травмы
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь пропустит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» из-за травмы, сообщает пресс-служба московской команды.
Польский футболист растянул связки колена и не сможет помочь «железнодорожникам» в этой встрече.
Матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 30 июня, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».
Московский «Локомотив», набрав 47 очков в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (22) — на 16-м месте.
- 30 июня 2020
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