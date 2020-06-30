Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера «Саутенда». Клуб обвинили в расизме

Бывший игрок «Арсенала» Сол Кэмпбелл ушёл в отставку с поста главного тренера «Саутенда», сообщается в «твиттере» Sky Sports.
Некоторые фанаты обвинили руководство клуба в расизме, так как Кэмпбелл является чернокожим.
«Уволен за то, что он чёрный», «Это расизм», «Команды вроде «Арсенала» назначают главным тренером Артету, а не Кэмпбелла только из-за цвета кожи», — написали пользователи в комментариях.
«Саутенд», набрав в 35 турах 19 очков, финишировал на 22-м месте в первой лиге и выбыл в низший дивизион.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
- 30 июня 2020
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