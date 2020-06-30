Кубок африканских наций—2021 перенесён на 2022 год
Африканская конфедерация футбола подтвердила перенос Кубка африканских наций—2021 на 2022 год, сообщается на официальном сайте организации.
Решение о переносе турнира было принято на заседании исполкома Африканской конфедерации футбола из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кубок африканских наций пройдёт в январе 2022 года. Изначально турнир был перенесён с июля 2021 год из-за летнего сезона дождей в Камеруне. Отмечается, что решение о переносе турнира может коснуться и соревнований, которые должны пройти в 2023 году в Кот-д'Ивуаре.
Действующим победителем Кубка африканских наций является национальная команда Алжира, которая в финале турнира в 2019 году обыграла сборную Сенегала со счётом 1:0.
- 30 июня 2020
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