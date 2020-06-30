Гаврилов: ситуация между Гончаренко и Тедеско не скажется на матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.



«После таких невыразительных игр у ЦСКА и «Спартака» я не берусь кого-то считать фаворитом. Если они сегодня забьют по мячу, это будет уже хорошо. А так, всё что угодно может произойти: одна команда забьёт, другая в попытке отыграться будет идти вперёд и нарвётся на контратаки.



ЦСКА проиграл «Зениту» только из-за того, что средняя линяя питерского клуба была более подготовлена. И здесь многое будет зависеть от того, как сыграют средние линии обеих команд.



Ситуация, когда Гончаренко не пожал руку Тедеско – мимолётные эмоции. Поэтому это не придаст остроты сегодня. Такие игры всегда носят принципиальный характер. Николай Петрович Старостин говорил: «Выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет».



Атмосфера дерби всегда зависит от зрителей. Сегодня она не та, поскольку их немного. Но тем не менее результат будет зависеть от самих исполнителей», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 30 июня, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Напомним, что в 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:2. После матча главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско протянул руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко, но последний отказался от рукопожатия.