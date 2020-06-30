«Мальорка» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 30 июня, состоится матч «Мальорка» — «Сельта». Встреча 33-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. В бригаду войдут ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Карлос Кальдеринья Павон.
«Сельта», набрав 34 очка в 32 матчах, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
- 30 июня 2020
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:37
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:17
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:55
-
14:44
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:59
-
13:43
-
13:43
Партнерский контент