«Мальорка» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 30 июня, состоится матч «Мальорка» — «Сельта». Встреча 33-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. В бригаду войдут ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Карлос Кальдеринья Павон.



«Сельта», набрав 34 очка в 32 матчах, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.