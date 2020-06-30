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«Мальорка» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Мальорка» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Испания 0

Сегодня, 30 июня, состоится матч «Мальорка» — «Сельта». Встреча 33-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. В бригаду войдут ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Карлос Кальдеринья Павон.

«Сельта», набрав 34 очка в 32 матчах, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

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