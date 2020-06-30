Алексей Миранчук вновь попал в сферу интересов «Милана»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Милан». Напомним, в зимнее трансферное окно россонери пытались приобрести Миранчука, однако позже отказались от такой возможности, сделав ставку на других футболистов. Отмечается, что в «Милане» по-прежнему уверены, что Миранчук — подходящий футболист для клуба. Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуются три итальянских и два испанских клуба.
В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
- 30 июня 2020
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:37
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:17
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:55
-
14:44
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:59
-
13:43
-
13:43
Партнерский контент