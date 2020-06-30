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Алексей Миранчук вновь попал в сферу интересов «Милана»

Алексей Миранчук вновь попал в сферу интересов «Милана»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Милан». Напомним, в зимнее трансферное окно россонери пытались приобрести Миранчука, однако позже отказались от такой возможности, сделав ставку на других футболистов. Отмечается, что в «Милане» по-прежнему уверены, что Миранчук — подходящий футболист для клуба. Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуются три итальянских и два испанских клуба.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

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