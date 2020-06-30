В Промсвязьбанке подчеркнули, что не будут спонсировать «Химки»

Пресс-служба Промсвязьбанка сообщила, что банк не планирует становиться спонсором подмосковных «Химок».

«Промсвязьбанк не будет выступать спонсором ФК „Химки“, — говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» продолжат играть в ФНЛ, несмотря на выход в Российскую Премьер-Лигу. При этом клуб уже получил лицензию РФС-1, которая даёт право выступать в РПЛ.



Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, несмотря на то что клуб получил соответствующую лицензию.