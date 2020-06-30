«Локомотив» — «Крылья Советов»: Гильерме покинул поле

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 40-й минуте счёт в пользу гостей — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча.



На 34-й минуте встречи голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме покинул поле. Причина замены голкипера пока не сообщается. Вместо него вышел вратарь Антон Коченков.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).

Московский «Локомотив», набрав 47 очков в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (22) — на 16-м месте.