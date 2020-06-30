Анчелотти удивился, узнав об игроке «Эвертона», покинувшем клуб после 11 лет выступлений

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти с удивлением узнал, что за клуб выступал защитник Люк Гэрбутт. Футболист покинул клуб после 11 лет выступлений.
«Могли бы вы что-то сказать о Люке Гэрбутте, который покинул клуб? Он выступал за „Эвертон“ на протяжении 11 лет. Почему вы решили расстаться с ним?» — спросил журналист у Анчелотти.
«Кто?» — спросил удивлённый Анчелотти. После этого тренер, по всей видимости, уточнил информацию у кого-то из сотрудников клуба. «Извините, меня удивил этот вопрос. Я не знаю», — добавил тренер.
Видео с Анчелотти можно посмотреть в «твиттере» Sky Sports
27-летний Гэрбутт является воспитанником «Эвертона». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча. Всего на его счету 12 матчей в составе «Эвертона» за 11 лет.
- 30 июня 2020
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