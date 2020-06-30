ЦСКА — «Спартак»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 30 июня, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.



Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Котин, Сигурдссон, Бистрович, Гогуа, Елеев, Карпов, Тикнизян.



«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Умяров, Соболев, Понсе.



Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов, Ларссон.

ЦСКА, набрав 37 очка в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (32) располагается строчкой ниже.