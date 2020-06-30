Источник: Ашраф Хакими подписал контракт с «Интером»
Марокканский защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими подписал контракт с миланским «Интером», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».
Футболист заключил соглашение с итальянским клубом до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера марокканца в «Интер» составит € 40 млн.
В нынешнем сезоне 21-летний Хакими выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Он провёл в чемпионате Германии 33 матча (29 — в основном составе), в которых стал автором пять забитых мячей, отдал 10 результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. В сборную Марокко Хакими вызывается с 2016 года. В составе марокканской национальной команды он провёл 28 матчей и забил два гола.
«Интер» представил форму на сезон-2020/2021. На ней полоски в виде зигзага
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