«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов», сравняв счёт на 95-й минуте

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой (Люберцы), ассистировали ему судьи на линиях Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея).

Счёт был открыт на 14-й минуте — автором забитого мяча стал Деян Радоньич. На 33-й минуте «Локомотив» из-за травмы лишился основного вратаря Маринато Гильерме, который был заменён. В начале второго тайма «железнодорожники» остались вдесятером. За две жёлтые карточки был удалён Владислав Игнатьев. На 73-й минуте составы команд уравнялись из-за удаления игрока гостей Сафа Хади. «Локомотив» сравнял счёт на 95-й минуте, отличился Алексей Миранчук.