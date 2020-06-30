Фёдор Смолов не попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Мальоркой»

Стали известны стартовые составы «Мальорки» и «Сельты» на матч 33-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт сегодня, 30 июня, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов остался на скамейке запасных.



«Мальорка»: Рейна, Посо, Раильо, Вальент, Лумор, Баба, Севилья, Д. Родригес, Таке, Эрнандес, Будимир.



«Сельта»: Рубен, К. Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Брадарич, Йокушлу, Д. Суарес, Рафинья, Аспас, С. Мина.

«Сельта», набрав 34 очка в 32 матчах, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.