Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фёдор Смолов не попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Мальоркой»

Фёдор Смолов не попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Мальоркой»
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы «Мальорки» и «Сельты» на матч 33-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт сегодня, 30 июня, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов остался на скамейке запасных.

«Мальорка»: Рейна, Посо, Раильо, Вальент, Лумор, Баба, Севилья, Д. Родригес, Таке, Эрнандес, Будимир.

«Сельта»: Рубен, К. Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Брадарич, Йокушлу, Д. Суарес, Рафинья, Аспас, С. Мина.

«Сельта», набрав 34 очка в 32 матчах, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020