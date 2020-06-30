Фёдор Смолов не попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Мальоркой»

Стали известны стартовые составы «Мальорки» и «Сельты» на матч 33-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт сегодня, 30 июня, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов остался на скамейке запасных.
«Мальорка»: Рейна, Посо, Раильо, Вальент, Лумор, Баба, Севилья, Д. Родригес, Таке, Эрнандес, Будимир.
«Сельта»: Рубен, К. Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Брадарич, Йокушлу, Д. Суарес, Рафинья, Аспас, С. Мина.
«Сельта», набрав 34 очка в 32 матчах, занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 32 матчах набравший 71 очко.
- 30 июня 2020
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
18:54
-
18:43
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:37
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:17
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:15
-
15:11