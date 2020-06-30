«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

Сегодня, 30 июня, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.
В первом круге встреча команд завершилась победой манкунианской команды со счётом 3:1.
«Манчестер Юнайтед», набрав 49 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (33) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86).
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.
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