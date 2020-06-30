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Лионель Месси набрал наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в XXI веке

Лионель Месси набрал наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в XXI веке
Футбол / Англия 0

Портал Transfermarkt составил список футболистов, которые набрали наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в XXI веке.

Первое место занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В первую тройку входят форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

Топ-10 футболистов в XXI веке по набранным очкам по системе «гол+пас»

1. Лионель Месси — 1014 голевых действий (861 матч, 699 забитых мячей, 315 голевых передач)
2. Криштиану Роналду — 985 голевых действий (1004 матчей, 727 голов, 258 результативных передач)
3. Златан Ибрагимович — 717 голевых действий (860, 521, 196)
4. Луис Суарес — 714 голевых действий (713, 459, 255)
5. Роберт Левандовски — 600 голевых действий (698, 466, 134)
6. Тьерри Анри — 559 голевых действий (716, 369, 190)
7. Серхио Агуэро — 545 голевых действий (733, 414, 131)
8. Уэйн Руни — 543 голевых действия (864, 364, 179)
9. Самуэль Это'О — 524 голевых действия (805, 408, 116)
10. Карим Бензема — 513 голевых действий (735, 337, 176).

Лионель Месси покинул топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по обновлённой версии от Goal
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