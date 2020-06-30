Николич — о травме Гильерме: надеюсь, он будет готов к следующему матчу

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1) и высказался о повреждении голкипера Маринато Гильерме, который был заменён на 34-й минуте встречи.
«Сложный матч, как и ожидали. У соперника произошла смена тренера, поэтому «Крылья Советов» приехали на матч организованными. Соперник организованно играл вдесятером в обороне и пытался ловить нас на контратаке. Именно так мы и пропустили гол. Было тяжело на третий день после матча в Казани. Нам не хватало свежести, хотя во втором тайме мы выглядели энергичнее, появились моменты. Важно, что забили хотя бы один гол и взяли очко. Конечно, мы рассчитывали на три очка. Спасибо фанатам, они поддерживали нас до последней секунды, мы это чувствовали.
Травма Гильерме? Надеюсь, ничего серьёзного и он будет готов к следующему матчу", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 30 июня 2020
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