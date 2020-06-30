Николич: в Российской Премьер-Лиге тяжело играть со всеми командами

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал игру команды и высказался о «Крыльях Советов» после матча 25-го тура чемпионата России (1:1).
«Мы были готовы, что соперник будет действовать на контратаках. В первом тайме играли нервно, были позиционные ошибки за линией мяча. На это повлияли не столько тактические задумки, сколько физическая форма. У соперника было на один день больше отдыха. Это имеет значение, когда матчи каждые три дня. Надеюсь, к следующему туру у нас в обойме будет больше футболистов для ротации.
«Крылья Советов» забивали и «Зениту» на последних минутах, хотя тот мяч отменили. Сильная команда. В РПЛ тяжело играть со всеми командами, и не важно, на каком месте находится соперник. А что касается футбола, он изменился после пандемии. Новые правила, новые реалии. В переходных фазах игра распадается. Не хватает физической формы, но так не только в российском футболе, но и во всем мире", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 30 июня 2020
-
21:33
-
21:10
-
21:05
-
21:01
-
21:00
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:14
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
19:12
-
18:54
-
18:43
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:25
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:47