Николич: в Российской Премьер-Лиге тяжело играть со всеми командами

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал игру команды и высказался о «Крыльях Советов» после матча 25-го тура чемпионата России (1:1).

«Мы были готовы, что соперник будет действовать на контратаках. В первом тайме играли нервно, были позиционные ошибки за линией мяча. На это повлияли не столько тактические задумки, сколько физическая форма. У соперника было на один день больше отдыха. Это имеет значение, когда матчи каждые три дня. Надеюсь, к следующему туру у нас в обойме будет больше футболистов для ротации.

«Крылья Советов» забивали и «Зениту» на последних минутах, хотя тот мяч отменили. Сильная команда. В РПЛ тяжело играть со всеми командами, и не важно, на каком месте находится соперник. А что касается футбола, он изменился после пандемии. Новые правила, новые реалии. В переходных фазах игра распадается. Не хватает физической формы, но так не только в российском футболе, но и во всем мире", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.