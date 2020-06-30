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«Бавария» продлила аренду Перишича, Коутиньо и Одриосолы

«Бавария» продлила аренду Перишича, Коутиньо и Одриосолы
Футбол / Испания 0

Мюнхенская «Бавария» договорилась о продлении аренды полузащитников Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо, а также защитника Альваро Одриосолы, сообщается в «твиттере» Mia San Mia со ссылкой на Bild.

Арендные соглашения игроков будут действовать до конца августа. Благодаря этому они смогут принять участие в матчах плей-офф Лиги чемпионов в августе. Коутиньо, Перишич и Одриосола согласились пойти на 50-процентное снижение зарплаты.

Напомним, Коутиньо арендован у «Барселоны», Одриосола — у «Реала», Перишич — у «Интера».

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провёл 23 матча в чемпионате Германии, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. На счету 31-летнего Перишича четыре мяча и три голевые передачи в 22 матчах Бундеслиги. 24-летний Одриосола сыграл три матча.

Источник: «Бавария» договорилась о переходе Лероя Зане
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