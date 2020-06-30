«Барселона» — «Атлетико»: составы команд на матч 33-го тура Примеры
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мадридского «Атлетико» на матч 33-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт сегодня, 30 июня, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Суарес, Месси, Ленгле, Альба, Видаль, Рики Пуч.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Хименес, Ариас, Сауль, Парти, Карраско, М. Льоренте, Диего Коста, Корреа.
В первом круге встреча команд завершилась победой каталонцев со счётом 1:0.
«Барселона», набрав 69 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (58) — на 3-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (71).
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