«Динамо» рассталось с нападающим Николаем Обольским
Московское «Динамо» объявило о расставании с нападающим Николаем Обольским.
«Нападающий Николай Обольский покидает московское „Динамо“ в связи с завершением контракта», — говорится в официальном «инстаграме» бело-голубых.
Футболист получил статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
23-летний Обольский является воспитанником «Динамо». За первую команду московского клуба дебютировал в 2015 году. В составе бело-голубых форвард принял участие в 19 матчах, но забитыми мячами не отметился. Футболист сдавался в аренду «Сочи» и «Нижнему Новгороду».
«Динамо», в 23 матчах набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 1 июля в гостях с «Сочи».
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