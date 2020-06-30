«Лацио» одержал волевую победу над «Торино»

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Торино» со счётом 1:2 уступил «Лацио». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса, ассистировали ему судьи на линиях Джорджо Скеноне и Сальваторе Лонго.
Счёт был открыт в начале матча — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Белотти, реализовав 11-метровый. Римский клуб отыгрался в начале второго тайма — на 48-й минуте отличился Чиро Иммобиле с передачи Луиса Альберто. На 72-й минуте победный гол забил Марко Пароло, ему ассистировал Иммобиле.
«Лацио», набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание римлян от лидирующего «Ювентуса» составляет одно очко. «Торино» (31) — на 14-м месте.
- 30 июня 2020
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