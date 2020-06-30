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«Сельта» потерпела разгромное поражение в матче с «Мальоркой». Смолов сыграл тайм

«Сельта» потерпела разгромное поражение в матче с «Мальоркой». Смолов сыграл тайм
Футбол / Испания 0

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Мальорка» со счётом 5:1 разгромила «Сельту». Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар». Обслуживал матч арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, ассистировали ему судьи на линиях Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес.

На 13-й минуте счёт открыл Анте Будимир, реализовав 11-метровый. В середине тайма преимущество хозяев увеличил Кучо Эрнандес. На 40-й минуте третий гол забил Алехандро Посо с передачи Такэфусо Кубо. В начале второго тайма «Сельта» сократила разрыв в счёте усилиями Яго Аспаса с пенальти. Через пару минут хозяева вновь довели счёт до крупного благодаря голу Будимира. Окончательный счёт установил Сальва Севилья на 60-й минуте встречи с передачи Кубо.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле на 46-й минуте, но результативными действиями не отметился.

«Мальорка», набрав 29 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (34) — на 17-м месте.

Испания - Примера. 33-й тур
30 июня 2020, вторник. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
5 : 1
Сельта
Виго
1:0 Будимир – 13' (пен)   2:0 Эрнандес – 27'   3:0 Посо – 40'   3:1 Аспас – 50' (пен)   4:1 Будимир – 52'   5:1 Севилья – 60'
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