«Сельта» потерпела разгромное поражение в матче с «Мальоркой». Смолов сыграл тайм

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Мальорка» со счётом 5:1 разгромила «Сельту». Встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар». Обслуживал матч арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, ассистировали ему судьи на линиях Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес.
На 13-й минуте счёт открыл Анте Будимир, реализовав 11-метровый. В середине тайма преимущество хозяев увеличил Кучо Эрнандес. На 40-й минуте третий гол забил Алехандро Посо с передачи Такэфусо Кубо. В начале второго тайма «Сельта» сократила разрыв в счёте усилиями Яго Аспаса с пенальти. Через пару минут хозяева вновь довели счёт до крупного благодаря голу Будимира. Окончательный счёт установил Сальва Севилья на 60-й минуте встречи с передачи Кубо.
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле на 46-й минуте, но результативными действиями не отметился.
«Мальорка», набрав 29 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (34) — на 17-м месте.
- 30 июня 2020
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