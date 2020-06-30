«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун второй раз оштрафован петербургским клубом за нарушение правил социального дистанцирования.



Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором был запечатлён Азмун, проводивший время в ресторане. Позже ролик был удалён.



«Повторив непрофессиональный проступок, игрок вынудил клуб оштрафовать его во второй раз. После серьёзного разговора Сердар Азмун извинился перед всей командой. Весь «Зенит» традиционно прошёл тесты накануне матча — все здоровы и команда продолжает готовиться к игре с «Тамбовом», — приводит слова пресс-службы «Зенита» «Р-Спорт».



Ранее иранский форвард уже был оштрафован за нарушение правил социального дистанцирования. Хавбек самарских «Крыльев Советов» Сафа Хади опубликовал две фотографии с Азмуном, сделанные во время прогулки по Санкт-Петербургу.

Азмун, оштрафованный за нарушение правил социального дистанцирования, замечен в ресторане