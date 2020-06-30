ЦСКА одержал первую победу в 2020 году
Московский ЦСКА одержал первую победу в 2020 году, обыграв «Спартак» со счётом 2:0 в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу «армейцам» принёс хорватский полузащитник Никола Влашич, который забил два мяча.
В последний раз до этого ЦСКА побеждал 12 декабря в Лиге Европы в матче 6-го тура группового этапа с испанским «Эспаньолом» (1:0).
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Армейцы» впервые обыграли «Спартак» в нынешнем сезоне. Ранее они уступили красно-белым в первом круге РПЛ (1:2) и в четвертьфинале Кубка России (2:3). В следующем туре ЦСКА встретится с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало встречи — в 20:30 мск.
ЦСКА — «Спартак»: Чалов получил повреждение и покинул поле
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