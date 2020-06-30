Московский ЦСКА одержал первую победу в 2020 году, обыграв «Спартак» со счётом 2:0 в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу «армейцам» принёс хорватский полузащитник Никола Влашич, который забил два мяча.

В последний раз до этого ЦСКА побеждал 12 декабря в Лиге Европы в матче 6-го тура группового этапа с испанским «Эспаньолом» (1:0).

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Армейцы» впервые обыграли «Спартак» в нынешнем сезоне. Ранее они уступили красно-белым в первом круге РПЛ (1:2) и в четвертьфинале Кубка России (2:3). В следующем туре ЦСКА встретится с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало встречи — в 20:30 мск.