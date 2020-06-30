Тедеско: у «Спартака» было больше моментов для взятия ворот, чем у ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).



«Первый тайм начали хорошо, были моменты для взятия ворот. Моментов у нас было больше, чем у ЦСКА. У них был только один удар по воротам, который привёл к голу. Во втором тайме изменили схему, перешли на четыре защитника, и ЦСКА почувствовал, что мы угрожаем их воротам. В этот момент Зобнину дали красную карточку. Тяжело переломить игру вдесятером. Мы это сделали в Кубке, но сегодня не получилось», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является набравший в 24 матчах 56 очков петербургский «Зенит».