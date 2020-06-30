Тедеско: Бакаев самокритичен, ему нужно быть более хладнокровным

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) прокомментировал игру полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева.
«Бакаев — очень важный для нас игрок. Команда хорошо играла и без него, но он тот, кто может решить исход матча. Он может обыграть один в один, знает нашу атакующую схему. Возможно, сегодня у него не очень получалось. Влашич был сегодня в ударе, он решил игру. Если бы у него не получилось, вопрос, как сыграл бы ЦСКА. Бакаев самокритичен, ему нужно быть более хладнокровным», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
- 30 июня 2020
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