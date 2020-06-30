Тедеско: был бы Гончаренко женщиной, я бы первым предложил ему пожать руки

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему он не пошёл пожимать руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко сразу после окончания матча 25-го тура чемпионата России, в котором «армейцы» одержали победу со счётом 2:0.

«Почему я должен первый идти жать руку Гончаренко? Если бы он был женщиной, я бы, как джентльмен, пошёл первым. Не понимаю, почему вы спрашиваете про это. Та тема слишком раздута. Не первый раз, когда тренеры не жмут друг другу руки, я пошёл к ребятам, чтобы подбодрить их, подвести итог матча, потом пошли благодарить болельщиков на трибуне, 6 человек их было, но они были», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:2. После матча Тедеско протянул руку Гончаренко, но тот отказался от рукопожатия.