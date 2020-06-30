Тедеско: Зобнин — спокойный человек. Не знаю, что должно произойти, чтобы он вышел из себя

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско разобрал игру команды после матча 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), а также высоко оценил игру защитников «армейцев».

«В первом тайме у нас был перевес на правом фланге, но Магнуссон здорово сыграл против Соболева. Однако после смены схемы мы смогли прижать ЦСКА. Говоря об атаке, нам можно было больше подавать с флангов и чуть быстрее разворачивать игру, переводить игру с фланга на фланг. Говоря о Зобнине, Рома — очень спокойный человек. Не знаю, что должно произойти, чтобы он вышел из себя. Возможно, в игре были на это веские причины. Когда на нём пенальти не поставили, когда Влашич мяч откинул. Но такая грубая игра неприемлема, хотя причины могли быть.



ЦСКА не удивил, что сыграл от обороны. Они оборонялись один в один, но мы находили выходы из ситуации. Но надо отдать должное защитникам ЦСКА — они отлично сыграли в обороне», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.