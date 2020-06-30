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Мостовой: ЦСКА повезло чуть больше «Спартака». По моменту с каждой стороны, игра равная

Мостовой: ЦСКА повезло чуть больше «Спартака». По моменту с каждой стороны, игра равная
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

«Было по моменту с каждой стороны. До матча мы предполагали, что «Спартак» – фаворит. Но серии всегда заканчиваются, а у ЦСКА многое зависит от лидеров – Влашича, Фернандеса и Чалова. Они могут и наказать, когда что-то получается. Так и произошло сегодня с Влашичем. Да и Фернандес отпахал как надо, Чалов мелькал иначе. А у «Спартака» выделить некого. Зобнин? А чем? Был неплохой удар, да, но это всё.

Главное – ошибка Максименко. Мяч в ноги летел, а он умудрился чуть ли не руками себе мяч в ворота закинуть. «Спартак» эта ошибка подкосила, а ЦСКА – вдохновила. Они увереннее себя почувствовали, «Спартак» поддавливал, но соперник держался. ЦСКА повезло чуть больше «Спартака». Забей «Спартак» первым, могли и выиграть. По моменту с каждой стороны, игра равная. Нельзя сказать, что ЦСКА полностью переиграл красно-белых», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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