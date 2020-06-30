Гончаренко: знали, что «Спартак» силён в контратаках, поэтому сыграли от обороны

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу команды в матче 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).
«Прагматизм? У нас многие команды ищут ошибку соперника, мы пропускали много контратак в домашних матчах. Знали, что «Спартак» в этом силён, поэтому решили так сыграть. Когда Влашич забил, мы сели ещё глубже. Кучаев в атаке? Были задумки, чтобы искать зоны за спинами защитников. Как команда отреагировала на отъезд? Слушайте, такой большой матч, а мы говорим об отъезде. Нормально они отреагировали, сначала были зажатыми, не понимали, что происходит, потом пришли в себя. Что касается будущего, с удовольствием работаю в этой команде. Иногда у меня зашкаливают эмоции, я работаю дальше», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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